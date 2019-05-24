Грузинский лари побил исторический антирекорд

Курс нацвалюты Грузии на 24 мая установлен на уровне 2,7799 лари/$1. Таким образом, с начал года официальный курс грузинского лари к доллару обесценился на 4%, с начала мая – на 2,8%, а за последние сутки – на 0,2%.

Как сообщает Интерфакс-Украина, курс доллара по отношению к лари уже превышает рубеж, заложенный в госбюджет Грузии на 2019 год - 2,66 лари/$1.

При этом в коммерческих банках и пунктах обмена валюты курс купли-продажи доллара в четверг достиг 2,79 - 2,81 лари/$1, что прямо отражается на росте потребительских цен, и прежде всего, на импортируемую в Грузию продукцию.

Как заявил министр финансов Грузии Иване Мачавариани, падение грузинской лиры связано с событиями в Турции и обесцениванием турецкой нацвалюты, сообщает Eadaily.

В то же время Мачавариани уверил, что это краткосрочные колебания, "ответом на которые является долгосрочная экономическая политика".

По его словам, периоды краткосрочных колебаний существовали, и всегда будут существовать, особенно в развивающихся странах с малой экономикой.

"Лекарством от этого является именно дедолларизация, правильная макроэкономическая и фискальная политика, которую мы проводим, и так будем продолжать", - заявил глава Минфина.

В последний раз самый низкий курс лиры к доллару был зафиксирован 23 декабря 2016 года - 2,7710 лари. Последующие два года он не падал ниже 2,7674 лари и 2,7656 лари соответственно.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1.