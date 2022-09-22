Гуру по санкциям: Минфин США ищет уникального экономиста

Министерство финансов США открыло новую вакансию – главного экономиста по санкциям. В его обязанности входит консультирование минфина по вопросам влияния санкций на "фискальную и денежно-кредитную политику, обменные курсы, финансовые рынки, банковское дело, инвестиции, внешнюю торговлю, энергетику, многостороннюю помощь, государственный долг и связанные с этим вопросы", пишет агентство Bloomberg со ссылкой на опубликованные требования к кандидату.

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Должность предполагает зарплату в размере $150 000 и требует допуска к секретной информации. Победитель конкурса возглавит недавно созданную группу экономического анализа санкций.

"Чего мы не хотим, так это того, чтобы кто-то просто писал научные статьи ан 460 страниц. Это будет гораздо более адаптировано, сфокусировано на практичных решениях, улучшениях и оценках", — прокомментировал агентству новую должность Алекс Паретс, советник заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки.

После терактов 11 сентября США увеличили количество санкций на 933%. Санкции вводятся для борьбы с наркоторговцами, наказания Северной Кореи за ее ядерную программу, борьбы с нарушениями прав человека и блокировки денежных потоков России.

В результате санкции превратились в сложный механизм. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в настоящее время управляет как минимум 37 отдельными санкционными программами по отношению 12 000 физических и юридических лиц.

Одна из задач экономиста по санкциям будет заключаться в том, чтобы избежать крупных экономических потрясений, таких, которые случились на мировом рынке алюминия в 2018 году после введения санкций против компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской.

15 сентября в Госдепе США заявили, что обсуждают санкции против России, аналогичные признанию спонсором терроризма.

15 сентября ЕС на полгода продлил санкции против более 1200 граждан России за вторжение в Украину.

21 сентября Politico написал, что в ЕС готовят новые санкции против России. Консультации начнутся в пятницу.

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Роман Бриль

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