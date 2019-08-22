Химзавод Фирташа подозревают в уклонении от уплаты 56 млн налогов

Офис крупных налогоплательщиков Госфискальной службы (ГФС) расследует уголовное производство относительно служебных лиц завода Ривнеазот (группа Ostchem Дмитрия Фирташа) по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом свидетельствуют данные постановления Шевченковского райсуда Киева от 12 августа, пишет Finbalance.

По данным следствия, основанием для проведения расследования стали результаты проверки предприятия в мае 2017 года по импорту газа в 2013 году и экспорту минудобрений в пользу NFTrading AG (Швейцария) в 2013-2014 гг. В ГФС считают, что должностные лица Ривнеазота при осуществлении внешнеэкономической деятельности занизили налог на прибыль.

Отмечается, что Ривнеазот, HF Trading AG, Ostchem Holding Limited - связанные лица.

В постановлении суда говорится, что анализ контрактов Ostchem и Газпрома на поставку газа показал отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы повлиять на увеличение стоимости газа в 2013-м. В итоге ГФС пришла к заключению, что Ostchem умышленно занижал доходы для уклонения от уплаты налогов. За 2013-2014 гг. сумма занижения составила 56,4 млн грн.