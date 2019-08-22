Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Химзавод Фирташа подозревают в уклонении от уплаты 56 млн налогов

Химзавод Фирташа подозревают в уклонении от уплаты 56 млн налогов
22.08.2019, 17:23

ГФС расследует возможное уклонение от налогов на заводе Ривнеазот

Офис крупных налогоплательщиков Госфискальной службы (ГФС) расследует уголовное производство относительно служебных лиц завода Ривнеазот (группа Ostchem Дмитрия Фирташа) по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом свидетельствуют данные постановления Шевченковского райсуда Киева от 12 августа, пишет Finbalance.

По данным следствия, основанием для проведения расследования стали результаты проверки предприятия в мае 2017 года по импорту газа в 2013 году и экспорту минудобрений в пользу NFTrading AG (Швейцария) в 2013-2014 гг. В ГФС считают, что должностные лица Ривнеазота при осуществлении внешнеэкономической деятельности занизили налог на прибыль.

Отмечается, что Ривнеазот, HF Trading AG, Ostchem Holding Limited - связанные лица.

В постановлении суда говорится, что анализ контрактов Ostchem и Газпрома на поставку газа показал отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы повлиять на увеличение стоимости газа в 2013-м. В итоге ГФС пришла к заключению, что Ostchem умышленно занижал доходы для уклонения от уплаты налогов. За 2013-2014 гг. сумма занижения составила 56,4 млн грн.

Напишите нам
дмитрий фирташ ostchem уклонение от налогов ривнеазот
Комментарии
Последние новости
 