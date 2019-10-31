Хорошковский не влияет на мои решения в ведомстве - Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов опроверг влияние Валерия Хорошковского на принятие решений в ведомстве. Об этом он заявил во время отчета на заседании финансового комитета Верховной Рады, сообщает ЭП.

"За последний год я видел Хорошковского два раза, в некоторых органах власти. Я точно могу заверить, что Хорошковский не поддерживает со мной близких отношений, не общается со мной, и у меня не было с ним встречи один на один", - заявил Нефьодов.

Он также подчеркнул, что общался с Хорошковским и Анатолием Макаренко (бывший глава ГТС, - ред.) по поводу некоторых технологических моментов работы таможни.

"Я откровенно могу сказать, что спрашивал его (Хорошковского), как и господина Макаренко, о том какие он использовал методы, и он мне дал технологический совет относительно специфики пересмотра рисков на топ-20 товаров", - прокомментировал глава таможни.

Нефьодов также опроверг возможность того, что Хорошковский влияет на работу таможни. "Он точно не влияет сейчас на мои решения", - резюмировал Нефьодов.

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