Суд отклонил иск Грузии к Проминвестбанку на 18 млн евро

Хозсуд Киева 29 июля отказался удовлетворить иск департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии о взыскании с Проминвестбанка 18,3 млн евро, сообщает Finbalance.

Свои требования истец обосновывал наступлением гарантийного случая по банковской гарантии, которая в 2013 году была выдана Проминвестбанком для обеспечения выполнения подрядчиком ООО "Дорожное строительство "Альтком" обязательств по контракту о строительстве участка дороги Самтредиа – Григолети.

Согласно судебным материалам, истец перечислил на счет Проминвестбанка авансовый платеж в размере 19,9 млн евро для дальнейшего перечисления на счет ООО "Дорожное строительство "Альтком", открытый в Проминвестбанке. Однако из-за невозврата подрядчиком авансового платежа Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии обратилось к Проминвестбанку с требованием о выполнении банковской гарантии на общую сумму 18,2 млн евро.

В ходе судебного процесса Проминвестбанк подавал встречный иск о признании недействительным банковской гарантии, но суд отказывался удовлетворить это требование.

Как отмечает издание, группа Альтком называет Александра Тисленко и Сергея Павличева своими конечными бенефициарами, тогда как наблюдатели неофициально связывали эту группу в т.ч. с бывшим вице-премьером Борисом Колесниковым, однако он это опровергал.

Основанием для предположений относительно связи группы Колесникова стало то, что во время подготовки Украины к чемпионату Евро-2012 Альтком получил много больших госзаказов на строительство аэропортов, стадионов, дорог и т.д., часто - по процедуре закупки у одного участника.

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Сергей Чигирь

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