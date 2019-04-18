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18.04.2019, 11:34

IFC до конца года войдет в капитал Укргазбанка - Минфин

IFC до конца года войдет в капитал Укргазбанка - Минфин

По словам министра финансов, переговоры с IFC – на финальном этапе

Международная финансовая корпорация (IFC) готова войти в капитал государственного Укргазбанка до конца этого года. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на ивенте Vox Ukraine.

"После поездки в Вашингтон мы убедились, что переговоры с IFC - на финальном этапе. До конца года в первом из госбанков у нас будет международный партнер", - заявила министр финансов.   

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Напомним, в сентябре Укргазбанк сменил главу набсовета. Обновление состава наблюдательного совета было одним из условий IFC для вхождения в капитал финучреждения.

Укргазбанк создан 21 июля 1993 года. На 1 января 2018 года его бенефициарным владельцем являлось государство в лице Министерства финансов (94,9 % акций).

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Теги: IFC, Укргазбанк, Оксана Маркарова
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