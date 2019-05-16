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16.05.2019, 09:49

IFC разместила дебютный выпуск гривневых евробондов

IFC разместила дебютный выпуск гривневых евробондов

Международная финансовая корпорация выпустила гривневые облигации на 1,35 млрд грн

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) выпустила гривневые облигации на 1,35 млрд грн. Об этом сообщает Finclub.

Дебютный выпуск гривневых еврооблигаций (XS1991114429) состоялся 13 мая. Ставка купона - 15,75%. Срок обращения - 1 год.

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Ценные бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатором выступил Bank of America Merrill Lynch. Депозитарии - Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

О планах IFC выпустить бонды, номинированные в гривне, глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив сообщала в 2018 году.

Напомним, что IFC готова войти в капитал государственного Укргазбанка до конца 2019 года.

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Теги: IFC, облигации, гривневые облигации
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