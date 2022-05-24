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Именную ручку Байдена продали на аукционе Prozorro по цене в 20 раз выше стартовой

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 16:42
Именную ручку Байдена продали на аукционе Prozorro по цене в 20 раз выше стартовой - Фото
Фото: Укроборонпром/Facebook

Именную ручку президента США Джо Байдена, которую он подарил в 2017 году главе Укроборонпрома Юрию Гусеву, продали на аукционе  Prozorro.Продажи за 600 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома. 

Аналогичной ручкой Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. 

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Вырученные от аукциона деньги пойдут на поддержку созданного 47 отдельного батальона ВСУ под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса, говорится в сообщении. 

Согласно данным Prozorro, в аукционе участвовало 25 претендентов. Стартовая цена лота – 30 000 грн.   

Победитель – частное лицо Александр Любашевский. 

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Роман Брыль
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