Именную ручку Байдена продали на аукционе Prozorro по цене в 20 раз выше стартовой

Именную ручку президента США Джо Байдена, которую он подарил в 2017 году главе Укроборонпрома Юрию Гусеву, продали на аукционе Prozorro.Продажи за 600 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Аналогичной ручкой Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

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Вырученные от аукциона деньги пойдут на поддержку созданного 47 отдельного батальона ВСУ под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса, говорится в сообщении.

Согласно данным Prozorro, в аукционе участвовало 25 претендентов. Стартовая цена лота – 30 000 грн.

Победитель – частное лицо Александр Любашевский.

16 мая именную ручку Джо Байдена выставили на аукцион.

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Роман Брыль

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