Именную ручку Байдена продали на аукционе Prozorro по цене в 20 раз выше стартовой
24.05.2022, 16:42
Фото: Укроборонпром/Facebook
Именную ручку президента США Джо Байдена, которую он подарил в 2017 году главе Укроборонпрома Юрию Гусеву, продали на аукционе Prozorro.Продажи за 600 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Аналогичной ручкой Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Вырученные от аукциона деньги пойдут на поддержку созданного 47 отдельного батальона ВСУ под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса, говорится в сообщении.
Согласно данным Prozorro, в аукционе участвовало 25 претендентов. Стартовая цена лота – 30 000 грн.
Победитель – частное лицо Александр Любашевский.
- 16 мая именную ручку Джо Байдена выставили на аукцион.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии