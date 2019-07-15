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15.07.2019, 09:39

Индекс Биг Мака: гривня недооценена более чем на 60%

Индекс Биг Мака: гривня недооценена более чем на 60%

По данным журнал The Economist, украинская гривня остается одной из самых недооцененных валют

Стоимость гривны недооценена на 61,3%, а реальный курс покупательной способности должен быть в размере 9,93 гривни за доллар. Об этом говорится в обновленном рейтинге мировых валют, опубликованном The Economist.

В Украине Биг Мак стоит 57 грн, а в США $5,74. Подразумеваемый обменный курс составляет 9,93 грн. Разница между этим и фактическим обменным курсом 25,65 грн предполагает, что украинская гривна недооценена на 61,3%.

Самой недооцененной валютой стал российский рубль. Биг Мак стоит 130 рублей в России и 5,74 доллара в США. Соответственно, справедливый курс должен составлять 22,65 рубля за один доллар. 

Единственная валюта, которая переоценена по отношению к доллару - это швейцарский франк. В Цюрихе Биг Мак стоит 6,5 франка (около $6,6). Согласно теории паритета покупательной способности, швейцарская валюта должна стоить на 14% меньше по отношению к доллару.

Индекс доллара США ICE вырос на 0,9% в этом году. В 2018 году он укрепился на 4%. Ожидается, что ФРС с июля начнет снижать ставки, что ослабит доллар.

В январе 2019 года в Украине один Биг-Мак стоил 54 грн, тогда стоимость гривни была недооценена на 65,2%, а ее реальный курс по покупательной способности должен был быть на уровне 9,7 гривень за доллар.

Индекс Биг Мака был изобретен The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности (ППС) и используется как шуточный показатель стоимости валюты. В основе исследования лежит стоимость бургера Биг-Мак в сети фаст-фудов McDonalds. Издание утверждает, что этот рейтинг хорошо показывает отдаленную перспективу укрепления валют в среднем в последующие десять лет, и наоборот.

Кроме индекса "Биг-Мака", в мире также существуют "индекс латте" и "индекс украинского борща".

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Теги: гривня, the economist, big mac index, индекс Биг Мак
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