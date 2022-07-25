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Индекс Биг Мака: The Economist не смог оценить "реальный" курс гривни к доллару

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 08:32
Индекс Биг Мака: The Economist не смог оценить
Фото: depositphotos.com

В свежем рейтинге Big Mac index от британского журнала The Economist Украина отсутствует. Издание не смогло оценить курс гривни по отношению к доллару, ведь сеть McDonald's временно закрыла свои рестораны быстрого питания после российского вторжения, и бургер в Украине пока купить нельзя.

В рейтинге также отсутствует российский рубль. McDonald's ушел из этой страны в связи с агрессией против Украины.

Наиболее недооцененными валютами мира в июле 2022 года являются денежные единицы Индонезии, где Биг Мак стоит на 54,6% дешевле, чем в США, Румынии (-55,7%) и Венесуэлы (-65,8%).

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк (+30,3%), норвежская крона (21,6%), уругвайское песо (+18,1%), шведская крона (+8,5%) и канадский доллар (+2,0 %).

В зоне евро Биг Мак стоит на 7,5% дешевле, чем в США.

Индекс "Биг Мака" был изобретен The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности (ППС) и используется как шуточный показатель стоимости валюты. В основе исследования лежит стоимость бургера "Биг Мак" в сети фаст-фудов McDonalds. Кроме индекса "Биг Мака", в мире также существуют "индекс латте" и "индекс украинского борща".

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Наталия Софиенко
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McDonald's индекс Биг Мак
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