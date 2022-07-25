Индекс Биг Мака: The Economist не смог оценить "реальный" курс гривни к доллару
В свежем рейтинге Big Mac index от британского журнала The Economist Украина отсутствует. Издание не смогло оценить курс гривни по отношению к доллару, ведь сеть McDonald's временно закрыла свои рестораны быстрого питания после российского вторжения, и бургер в Украине пока купить нельзя.
В рейтинге также отсутствует российский рубль. McDonald's ушел из этой страны в связи с агрессией против Украины.
Наиболее недооцененными валютами мира в июле 2022 года являются денежные единицы Индонезии, где Биг Мак стоит на 54,6% дешевле, чем в США, Румынии (-55,7%) и Венесуэлы (-65,8%).
Переоцененными валютами являются только швейцарский франк (+30,3%), норвежская крона (21,6%), уругвайское песо (+18,1%), шведская крона (+8,5%) и канадский доллар (+2,0 %).
В зоне евро Биг Мак стоит на 7,5% дешевле, чем в США.
- McDonald's может снова открыться в Украине уже летом текущего года.
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