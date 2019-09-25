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В Конгрессе США начата процедура импичмента Трампа из-за Украины

Индексы, нефть. Реакция рынков на сообщения об импичменте Трампу

Индексы, нефть. Реакция рынков на сообщения об импичменте Трампу
25.09.2019, 09:04

Индекс S&P 500 максимально упал за месяц. Также просели индексы Nasdaq и Dow Jones. Снижение показали и цены на нефть

Индекс S&P 500 на закрытии торгов во вторник упал на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц. Это произошло на фоне заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о начале процедуры импичмента американскому президенту Дональду Трампу, пишет Reuters.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,46%, опустившись до 7 993,63 пункта. Индекс Dow Jones просел на 0,53%, до 26 807,77 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в ходе торгов на Лондонской бирже снизилась до $62,3 за баррель. Показала снижение также цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI - $56,86 за баррель (минус 3,13%).

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