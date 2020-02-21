Индия вышла на пятое место в рейтинге крупнейших экономик мира

Индия заняла пятое место в рейтинге крупнейших экономик мира по итогам 2019 года, опередив Великобританию и Францию. Об этом сообщает The Page со ссылкой на данные отчета американского аналитического центра World Population Review (WPR).

Отмечается, что Индии удалось с 1995 года на 700% увеличить номинальный ВВП благодаря либерализации экономики. Власти рассчитывают сделать страну экономикой в $5 трлн к 2025 году.

По данным отчета, за 2019 году объем ВВП у Индии составил $2,9 трлн, а у Британии и Франции - $2,8 трлн и $2,7 трлн соответственно. С точки зрения паритета покупательной способности ВВП Индии составил $10,5 трлн, что превышает результаты Японии и Германии, но из-за большого количества населения ВВП этой страны на душу населения составил $2,000 (к примеру, в США - $62,800), что делает ее страной с доходом ниже среднего.

В отчете также отмечается, что начавшаяся в 1990-х годах либерализация экономики Индии и включающая в себя дерегулирование промышленности, открытость экономики для внешней торговли и инвестиций и приватизацию госпредприятий, помогла достичь целевых показателей роста.

Индийская экономика в 2010 году была в рейтинге крупнейших лишь на 9 месте, оставаясь позади Бразилии и Австралии.

Ранее сообщалось, что Украина опустилась в рейтинге инновационных экономик Bloomberg.

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