Инфляция в Турции приблизилась к 50%

Потребительская инфляция в Турции в январе выросла на 48,7% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные статистического института страны Turkstat.

Это максимальная инфляция в Турции почти за двадцать лет – с апреля 2002 года.

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Инфляция ускорилась с 36,1% в декабре. Больше всего подорожали транспортные услуги – на 68,9%, а также продукты питания и безалкогольные напитки – на 55,6%.

По сравнению с декабрем 2021 года потребительские цены в Турции за месяц выросли на 11,1%.

"Это результат неудачного эксперимента Эрдогана в сфере монетарной политики", – считает экономист Тимоти Эш, которого цитирует CNBC. Он сказал, что не знает, как Центральный банк Турции собирается удерживать инфляцию, когда ему не дают повышать учетную ставку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает политику низких ставок, надеясь таким образом ускорить экономическое развитие и получить электоральную поддержку перед будущими президентскими выборами в 2023 году.

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Начиная с сентября турецкий центробанк снизил главную ставку с 19% до 14%. Он рассчитывает, что пик инфляции в Турции составит 55% в мае, а уже с третьего квартала она резко сократится.

На 2022 год ЦБ Турции прогнозирует инфляцию 23,2%, на 2023 год – 8,2%, причем в конце следующего года она уже должна вернуться к целевому уровню 5%.

В Украине годовая инфляция стала самой большой с 2017 года – 10%.

Национальный банк Украины на этом фоне проводит политику, противоположную турецкой. Начиная с марта 2020 года НБУ повысил учетную ставку с 6% до 10% и собирается увеличить ее еще больше в начале марта.

Андрей Водяный

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