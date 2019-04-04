Иностранцы активно выкупают украинские гособлигации

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) в результате первичных аукционов вырос на 11% - до 22,7 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, основной приток вложений нерезидентов пришелся на гривневые бумаги, объем которых достиг 21,47 млрд грн.

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Портфель долларовых ОВГЗ нерезидентов вырос до 1,22 млрд грн в эквиваленте, а объем бумаг в евро – до 0,35 млрд грн.

По данным НБУ, с начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские гособлигации вырос в 3,6 раза (на 16,3 млрд грн).

Основными владельцами ОВГЗ по-прежнему остаются банки (362,6 млрд грн) и НБУ (337,1 млрд грн). Однако их портфели гособлигаций с начала 2019 года сократились на 12,6 млрд грн (-3,3%) и 11 млрд грн (-3,2%) соответственно.