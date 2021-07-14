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Инвестклимат в Украине улучшился в 2021 году, но инвесторы им не довольны – опрос ЕБА

14.07.2021, 18:06
Инвестклимат в Украине улучшился в 2021 году, но инвесторы им не довольны – опрос ЕБА - Фото
Фото:depositphotos.com

Индекс инвестиционной привлекательности Украины улучшился с 2,4 балла до 2,84 балла из 5 возможных за первое полугодие 2021 года. Об этом говорится в экспертном исследовании Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) и юрфирмы Василь Кисиль и Партнеры.   

Согласно исследованию, 58% опрошенных генеральных директоров компаний-членов ЕБА считают текущий инвестиционный климат в Украине неблагоприятным. Однако этот показатель значительно сократился по сравнению с данными на конец 2020 года, когда он составлял 78%, отмечают авторы исследования. 

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Нейтральными текущий бизнес климат считают 29% опрошенных СЕО, только 13% называют его благоприятным.  

Улучшилась оценка полугодовой динамики бизнес-климата: 15% респондентов считают, что инвестклимат ухудшился за последние шесть месяцев (ранее таких было 66%). Большинство (53%) убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились, 32% заметили улучшение бизнес-климата. 

Прогнозы развития инвестклимата в следующие полгода также стали более оптимистичными: 58% считают, что инвестклимат останется неизменным во втором полугодии 2021 года, 25% ожидают улучшения инвестклимата в ближайшие полгода.   

Практически каждый пятый СЕО (19%) уверен, что новым компаниям будет выгодно инвестировать в Украину в течение ближайших шести месяцев. 35% респондентов не согласны с этим утверждением, 46% затрудняются ответить. 

Главными проблемами для бизнеса СЕО традиционно считают слабую судебную систему (90% опрошенных), высокий уровень коррупции (80%) и теневую экономику (65%).  

Среди других преград развития инвестклимата директора называют непредсказуемые условия ведения бизнеса, торможение необходимых для сотрудничества с МВФ реформ, высокую кадровую ротацию в правительстве, нестабильность в отношениях Украины с зарубежными партнерами, налоговое давление. 

В список позитивных тенденций, СЕО внесли стабилизацию ситуации с коронавирусом, стабильный валютный курс, низкую учетную ставку, диджитализацию государственных услуг, запуск рынка земли, начало смены общественного договора с олигархами, поддержку крупных инвестиционных проектов. 

  • 7 июня ЕБА представила исследование "Барометр счастья в Украине", который показал, что 52% украинцев довольны своей работой.   

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Роман Брыль
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европейская бизнес ассоциация инвестиционная привлекательность инвестклимат
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