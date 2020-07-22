Инвестор в ТРЦ Республика Виталий Хомутынник избавился от долга на 1,2 млрд грн

Солтекс Капитал отказался от финансовых претензий к ДХ Инвест Нерухомість на сумму 1,2 млрд грн. Соответствующее решение удовлетворил хозяйственный суд Киева, закрыв по требованию Солтекс дело против Инвест Нерухомість. Решение суда опубликовано на сайте единого реестра судебных решений, сообщает finbalance.

В начале апреля 2019 года Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал Солтексу права требования банка Надра по двум кредитным договорам, включая договор с Инвест Нерухомість. В заставе по данному договору числился недостроенный в Киеве ТРЦ Республика, который связывают с Дмитрием Фирташем, пишет издание.

Согласно судовым документам, Солтекс и Инвест Нерухомість вели переговоры о мирном урегулировании долгового спора на 1,22 млрд грн.

В ТРЦ Республика инвестирует Виталий Хомутынник, а его партнером может быть Павел Фукс, указывает finbalance.

В госреестре основателем Солтекс Капитал указана компания Галеон Инвест, а конечным бенефициаром – британец Джонсон Роберт Алан. Ранее подписантом компании значился Василий Астион, партнер Виталия Хомутынника в Dnipro Agro Alliance до весны 2018 года.

Новым подписантом Солтекс Капитал стал Денис Лукашевич, партнер Евгения Астиона в компании Толкфин, которая также брала участие в аукционе ФГВФЛ по кредитным договорам банка Надра, уточняет издание.

В феврале 2019-го Фонд гарантирования продал ТРЦ Республика на аукционе за 777 млн грн при стартовой цене в 2,6 млрд грн.

В апреле 2020 года Экс-депутат Виталий Хомутынник вложился в строительство крупных киевских ТРЦ-недостроев - "Вырлица" и "Республика".

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Роман Брыль

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