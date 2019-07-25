Инвесторы вложили в украинские гособлигации более 70 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности иностранных инвесторов по итогам еженедельного аукциона достиг 73 млрд грн, увеличившись на 5,9 млрд грн (+или 8,8%). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала года объем вложений нерезидентов в ОВГЗ вырос в 11,5 раз – до 67 млрд грн.

Текущий объем вложений нерезидентов в гособлигаций Украины достиг 9,2% от их общего объема в обороте. При этом на начало года этот показатель составлял менее 1%.

По данным Минфина, за первые полгода от размещения ОВГЗ на финасирование госбюджета привлечено 185,6 млрд грн, тогда как за аналогичных период прошлого года – 84,1 млрд грн.

В частности в этом году было выпущено ОВГЗ в гривне на 120,2 млрд грн, в долларах на $2,2 млрд и в евро на 200 млн евро.