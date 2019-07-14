И.о. главы ГФС написал заявление об увольнении

И.о. председателя ГФС Александр Власов написал заявление на увольнение, как того потребовал ранее президент Владимир Зеленский. Об этом Власов сообщил в Facebook.

"Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как верховного главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы", - написал Власов.

Вчера, 13 июля, Зеленский потребовал от Власова написать заявление об увольнении. Требование он объяснил тем, что Власов не освободил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

Власов ответил, что после совещания в Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Вы считаете, что я - идиот, действительно? Вы нас всех считаете идиотами? Я хотел, чтобы Вы лично написали заявление на увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не Facebook, а из реальных документов", - заявил Зеленский.

После этого Власов сказал: "Я сегодня напишу заявление".