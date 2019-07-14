Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.07.2019, 12:55

И.о. главы ГФС написал заявление об увольнении

И.о. главы ГФС написал заявление об увольнении

После встречи с президентом Владимиром Зеленским Александр Власов написал заявление об увольнении

И.о. председателя ГФС Александр Власов написал заявление на увольнение, как того потребовал ранее президент Владимир Зеленский. Об этом Власов сообщил в Facebook.

"Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как верховного главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы", - написал Власов.

Вчера, 13 июля, Зеленский потребовал от Власова написать заявление об увольнении. Требование он объяснил тем, что Власов не освободил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

Власов ответил, что после совещания в Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Вы считаете, что я - идиот, действительно? Вы нас всех считаете идиотами? Я хотел, чтобы Вы лично написали заявление на увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не Facebook, а из реальных документов", - заявил Зеленский.

После этого Власов сказал: "Я сегодня напишу заявление".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, ГФС, александр власов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 