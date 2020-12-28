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Ипотека под 7%. Минфин создал компанию по выдаче долгосрочных кредитов на жилье

28.12.2020, 10:41
Ипотека под 7%. Минфин создал компанию по выдаче долгосрочных кредитов на жилье - Фото
Глава УФЖК Василий Шкураков и министр финансов Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав Украинской финансовой жилищной компании (УФЖК), созданной для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. 

УФЖК будет предлагать финансовые инструменты, дающие возможность гражданам брать ипотечные кредиты в банках при посредничестве государства под 7% годовых сроком на 20 лет, говорится в сообщении.  

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Возглавил УФЖК Василий Шкураков, ранее занимавший должность заместителя министра финансов. Шкураков, в частности, был одним из разработчиков программы доступной ипотеки. Также был ответственным за реализацию среднесрочной стратегии управления государственным долгом в Минфине.  

Украинская финансовая жилищная компания будет рефинансировать банки (то есть предоставлять им необходимые недорогие финансовые ресурсы) за счет государственных и привлеченных средств для дальнейшего ипотечного кредитования физических лиц. Кредиты гражданам будут выдавать под низкие проценты (5-7% годовых) как на приобретение, так и на строительство жилья.

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Роман Брыль
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