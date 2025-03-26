Иранский риал обновил антирекорд: курс упал ниже 1 000 000 за доллар
Во вторник, 25 марта, иранская валюта впервые опустилась ниже психологической отметки в 1 000 000 риалов за один доллар США, поскольку участники рынка не видят перспективы отмены санкций в рамках возобновившейся президентом США Дональдом Трампом кампании "максимального давления". Об этом пишет Reuters.
По данным Bonbast.com, отслеживающего курсы валют в Иране, риал упал до исторического минимума в 1,039 млн за один доллар США. Это означает, что с момента вступления в должность президента Масуда Пезешкиана в прошлом году валюта потеряла более половины своей стоимости.
На фоне инфляции, приближающейся к 40% в год, иранцы, пытаясь сохранить свои сбережения, активно скупают доллары, другие твердые валюты или золото, что создает дополнительное давление на риал.
Еще в 2018 году, когда администрация Трампа впервые возобновила санкции, курс риала составлял около 55 000 за доллар. Санкции были направлены на ограничение иранского нефтяного экспорта и доступ страны к иностранной валюте, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров. После возвращения Трампа в Белый дом США ввели уже четыре раунда санкций против иранских нефтяных продаж.
- Ранее в этом месяце Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, предупредив, что иранская ядерная программа может быть решена либо путем переговоров, либо военным путем. Однако Хаменеи отверг предложение США о переговорах, назвав его "обманом", а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на прошлой неделе заявил, что диалог с Вашингтоном невозможен, если его политика не изменится.