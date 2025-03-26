Иранский риал обновил антирекорд: курс упал ниже 1 000 000 за доллар

Фото: EPA

Во вторник, 25 марта, иранская валюта впервые опустилась ниже психологической отметки в 1 000 000 риалов за один доллар США, поскольку участники рынка не видят перспективы отмены санкций в рамках возобновившейся президентом США Дональдом Трампом кампании "максимального давления". Об этом пишет Reuters.

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По данным Bonbast.com, отслеживающего курсы валют в Иране, риал упал до исторического минимума в 1,039 млн за один доллар США. Это означает, что с момента вступления в должность президента Масуда Пезешкиана в прошлом году валюта потеряла более половины своей стоимости.

На фоне инфляции, приближающейся к 40% в год, иранцы, пытаясь сохранить свои сбережения, активно скупают доллары, другие твердые валюты или золото, что создает дополнительное давление на риал.

Еще в 2018 году, когда администрация Трампа впервые возобновила санкции, курс риала составлял около 55 000 за доллар. Санкции были направлены на ограничение иранского нефтяного экспорта и доступ страны к иностранной валюте, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров. После возвращения Трампа в Белый дом США ввели уже четыре раунда санкций против иранских нефтяных продаж.