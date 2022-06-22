Ирландия удвоила сумму замороженных российских активов до 1,7 млрд евро

Ирландия заморозила 1,72 млрд евро активов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися под международными санкциями. Об этом пишет The Irish Times со ссылкой на данные центробанка страны.

С начала апреля сумма замороженных российских активов в Ирландии увеличилась почти вдвое (с 839 млн евро).

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Фактически все замороженные активы — это счета в ирландских финансовых фондах и трастах, а не яхты, частные самолеты и элитная недвижимость российских олигархов, как в континентальной Европе, уточняет издание.

Ирландский центробанк на этой неделе разослал всем деловым организациям и ассоциациям страны письмо с напоминанием о юридической ответственности за сокрытие российских активов.

В письме говорится, что все ирландские компании или частные лица, контролирующие или владеющие российскими активами под санциями, должны обязательно информировать об этом центробанк.

Сокрытие этой информации является уголовным преступлением, напомнил регулятор.

14 апреля Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени подтвердил, что его страна поддерживает введение эмбарго на российскую нефть. 8 июня премьер-министр Ирландии Михол Мартин поддержал стремление Украины вступить в ЕС.

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Роман Брыль

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