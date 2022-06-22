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Ирландия удвоила сумму замороженных российских активов до 1,7 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 12:12
Ирландия удвоила сумму замороженных российских активов до 1,7 млрд евро - Фото
Фото: depositphotos.com

Ирландия заморозила 1,72 млрд евро активов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися под международными санкциями. Об этом пишет The Irish Times со ссылкой на данные центробанка страны.   

С начала апреля сумма замороженных российских активов в Ирландии увеличилась почти вдвое (с 839 млн евро). 

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Фактически все замороженные активы — это счета в ирландских финансовых фондах и трастах, а не яхты, частные самолеты и элитная недвижимость российских олигархов, как в континентальной Европе, уточняет издание.  

Ирландский центробанк на этой неделе разослал всем деловым организациям и ассоциациям страны письмо с напоминанием о юридической ответственности за сокрытие российских активов. 

В письме говорится, что все ирландские компании или частные лица, контролирующие или владеющие российскими активами под санциями, должны обязательно информировать об этом центробанк. 

Сокрытие этой информации является уголовным преступлением, напомнил регулятор. 

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Роман Брыль
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