Ирландия удвоила сумму замороженных российских активов до 1,7 млрд евро
Ирландия заморозила 1,72 млрд евро активов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися под международными санкциями. Об этом пишет The Irish Times со ссылкой на данные центробанка страны.
С начала апреля сумма замороженных российских активов в Ирландии увеличилась почти вдвое (с 839 млн евро).
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Фактически все замороженные активы — это счета в ирландских финансовых фондах и трастах, а не яхты, частные самолеты и элитная недвижимость российских олигархов, как в континентальной Европе, уточняет издание.
Ирландский центробанк на этой неделе разослал всем деловым организациям и ассоциациям страны письмо с напоминанием о юридической ответственности за сокрытие российских активов.
В письме говорится, что все ирландские компании или частные лица, контролирующие или владеющие российскими активами под санциями, должны обязательно информировать об этом центробанк.
Сокрытие этой информации является уголовным преступлением, напомнил регулятор.
- 14 апреля Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени подтвердил, что его страна поддерживает введение эмбарго на российскую нефть. 8 июня премьер-министр Ирландии Михол Мартин поддержал стремление Украины вступить в ЕС.
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