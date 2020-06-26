Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Испания начала выплату универсального базового дохода 2,3 млн гражданам

Испания начала выплату универсального базового дохода 2,3 млн гражданам
26.06.2020, 13:26

Каждому малоимущему испанцу полагается 462 евро в месяц

Испанское правительство начинает с сегодняшнего дня выплачивать безвозмездную денежную помощь всем малоимущим гражданам. В программу денежной поддержки включены 850 000 семей или 2,3 млн человек.

Сумма выплаты - 462 евро в месяц, к которой добавляется 139 евро на каждого члена семьи получателя, но не больше 1015 евро на семью. На выплату «минимальной жизненной ренты», как ее официально называют в Испании, правительство будет тратить 3 млрд евро в год.

В Программой поддержки могут пользоваться и люди, не имеющие испанского гражданства, но проживающие в стране. В основном это эмигранты из стран Северной Африки и Восточной Европы.

Выплата минимальной жизненной ренты не связана с пандемией COVID-19. На ее введении долгое время настаивала популистская партия Подемос, входящая в правящую коалицию. Один из лозунгов партии – борьба с бедностью.

На начало года 26% населения Испании находило на грани бедности и социальной изоляции, сообщил специальный представитель ООН по проблеме бедности и прав человека Филип Альстон

  • 29 мая правительство Испании утвердило программу безвозмездной денежной помощи всем малоимущим гражданам

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Роман Брыль
Напишите нам
испания бедность борьба с бедностью COVID-19 универсальный базовый доход
Комментарии
Последние новости
 