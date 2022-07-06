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Итоги Лугано. Украина договорилась о финансовой помощи почти на $1,9 млрд – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 20:15
Итоги Лугано. Украина договорилась о финансовой помощи почти на $1,9 млрд – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль. Фото: скриншот видео

На Международной конференции в швейцарском городе Лугано Украина договорилась о предоставлении почти $1,9 млрд финансовой помощи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, международная коалиция по поддержке Украины "большая и мощная как никогда".

В рамках выделенных средств, $600 млн пойдут на финансовую поддержку, более  $500 млн – на развитие аграрного сектора. Еще $500 млн направят на подготовку к отопительному сезону и $250 млн – на развитие проектов цифровой трансформации.

"Никто не чувствует "усталости от войны", как об этом мечтают в Кремле. Украина победит, потому что с Украиной весь мир", – добавил Шмыгаль.

Читайте также:"Декларация Лугано". Кабмин представил план по восстановлению Украины на $750 млрд. Детали

Наталия Фреик
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Денис Шмыгаль лугано план восстановления
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