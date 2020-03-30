Из-за коронавируса товарооборот упал на 10% - глава Гостаможслужбы

В марте Государственная таможенная служба Украины фиксирует 10-процентное сокращение товарооборота в связи с распространением коронавирусной инфекции и закрытием границ. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил председатель Гостаможслужбы Максим Нефедов.

Он отметил, что из-за коронавируса ломаются логистические цепочки по всему миру, ч о сказывается на падении товарооборота.

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"Но должен сказать, что это далеко не в разы. Пока мы отстаем от товарооборота прошлого года, то есть месяц к месяцу (март 2020 года по отношению к марту 2019-го. - Ред.), примерно на 10%", - уточнил Нефьодов.

При этом он не исключает, что ситуация будет нарастать из-за постепенного ввода торговых ограничений в разных странах. Нефьодов предположил, что бизнес еще какое-то время сможет торговать со складов. "Пока еще что-то движется. Поэтому посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", - добавил Нефьодов.

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На утро 30 марта на украинской границе таможня зафиксировала рекордное снижение потока через границу за время карантина. Ппочти пусто - нет ни пешеходных, ни автомобильных очередей.

Ранее в Гостаможслужба заявили, что фуры с товарами курсируют между странами беспрепятственно и перебоев с продуктами не будет.

29 марта Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год из-за влияния на экономику распространения коронавируса: падение ВВП ожидается на уровне 3,9%, инфляция 8,7%.

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