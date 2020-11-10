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Из-за коронавируса товарооборот упал на 9%: инфографика

10.11.2020, 14:22
Из-за коронавируса товарооборот упал на 9%: инфографика - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

За 10 месяцев 2020 года товарооборот Украины составил $82,67 млрд, что на $8 млрд (9%) меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

За этот период в страну импортировали товаров на $43,03 млрд (меньше на $6,01 млрд, или на 12% по сравнению с 2019 годом), экспортировали – на $39,64 (меньше на $2 млрд или на 5%). Размер отрицательного сальдо составил $3,4 млрд.

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44% товаров импортируют из стран ЕС, 16% – из стран СНГ, 40% – из всех остальных.

Наибольшую долю среди импортируемых товаров составляют:

  • Топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки – 14,75%;
  • Реакторы, котлы, машины, оборудование – 11,15%;
  • Средства наземного транспорта – 10,2%.

Экспортируется 38% товаров в ЕС, 12% – в страны СНГ, 50% – к другим.

Наибольшую долю среди экспортируемых товаров составляют зерновые культуры – 19,25%, черные металлы – 16,16%, жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски – 11,29%.

Наталия Софиенко
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