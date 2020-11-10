Из-за коронавируса товарооборот упал на 9%: инфографика

За 10 месяцев 2020 года товарооборот Украины составил $82,67 млрд, что на $8 млрд (9%) меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

За этот период в страну импортировали товаров на $43,03 млрд (меньше на $6,01 млрд, или на 12% по сравнению с 2019 годом), экспортировали – на $39,64 (меньше на $2 млрд или на 5%). Размер отрицательного сальдо составил $3,4 млрд.

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44% товаров импортируют из стран ЕС, 16% – из стран СНГ, 40% – из всех остальных.

Наибольшую долю среди импортируемых товаров составляют:

Топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки – 14,75%;

Реакторы, котлы, машины, оборудование – 11,15%;

Средства наземного транспорта – 10,2%.

Экспортируется 38% товаров в ЕС, 12% – в страны СНГ, 50% – к другим.

Наибольшую долю среди экспортируемых товаров составляют зерновые культуры – 19,25%, черные металлы – 16,16%, жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски – 11,29%.

15 июля Гостаможня сообщила о падении внешнего товарооборота Украины на $5 млрд в первом полугодии 2020 года.

14 августа Государственная таможенная служба сообщила, что товарооборот Украины за семь месяцев 2020 года составил $55,48 млрд. За отчетный период в Украину импортировано товаров на $28,8 млрд, что на $4,2 млрд (на 13%) меньше, чем за январь-июль 2019 года. Объем экспорта составил $26,6 млрд (сокращение на $2,1 млрд или на 7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года).

За три квартала негативное сальдо сократилось на $3 млрд.

Наталия Софиенко

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