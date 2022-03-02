Из-за санкций России может грозить дефолт – JPMorgan

Россия может оказаться не в состоянии платить свои внешние долги из-за введенных против нее санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на предупреждение аналитиков JPMorgan.

По данным агентства, только в марте РФ должна выплатить внешним кредиторам более $700 млн. Хоть валютные резервы ей позволяют выплатить долги, заморозка российских активов правительствами иностранных государств может помешать это сделать.

"Санкции... значительно повысили вероятность дефолта российских государственных облигаций в жесткой валюте", – цитирует агентство аналитиков JPMorgan.

Как отмечает Reuters, общие государственные долги России составляют $40 млрд, что немного для ее экономики, однако даже один дефолт по внешним выплатам может вызвать цепную реакцию. По словам аналитиков JB Morgan, Москва должна произвести первые две выплаты в течение 16 марта-15 апреля.

Одним из первых высказал опасения по поводу дефолта Институт международных финансов (IIF). По его данным, санкции против России фактически заморозили около половины валютных резервов страны-агрессора, а они составляют $640 млрд.

О таком риске также предупреждала консалтинговая компания Capital Economics. По ее прогнозам, дефолт РФ ударит в первую очередь по международным инвесторам. По данным российского Центрального банка, на конец 2021 года Россия была должна иностранцам $20 млрд.

Этот сценарий еще больше подорвет репутацию Москвы на международном рынке.

Богдан Заика

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