Израиль присоединится к международным санкциям против России
14.03.2022, 18:39
Яир Лапид (Фото: Yair Lapid/Twitter
Израиль не станет страной, которая позволит обходить наложенные на Россию санкции Соединенными Штатами и другими западными странами. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
По его словам, МИД на данном этапе согласовывает с центральным банком, другими госорганами Израиля, администрацией аэропортов реализацию антироссийских санкций.
- 5 марта 2022 года сообщалось, что премьер Израиля провел в Москве трехчасовые переговоры с Путиным об Украине.
- 14 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Израиль стал посредником на переговорах страны-оккупанта России и Украины.
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