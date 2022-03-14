Израиль присоединится к международным санкциям против России

Израиль не станет страной, которая позволит обходить наложенные на Россию санкции Соединенными Штатами и другими западными странами. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

По его словам, МИД на данном этапе согласовывает с центральным банком, другими госорганами Израиля, администрацией аэропортов реализацию антироссийских санкций.

5 марта 2022 года сообщалось, что премьер Израиля провел в Москве трехчасовые переговоры с Путиным об Украине.

14 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Израиль стал посредником на переговорах страны-оккупанта России и Украины.

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Роман Брыль

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