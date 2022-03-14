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Израиль присоединится к международным санкциям против России

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 18:39
Израиль присоединится к международным санкциям против России - Фото
Яир Лапид (Фото: Yair Lapid/Twitter

Израиль не станет страной, которая позволит обходить наложенные на Россию санкции Соединенными Штатами и другими западными странами. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.  

По его словам, МИД на данном этапе согласовывает с центральным банком, другими госорганами Израиля, администрацией аэропортов реализацию антироссийских санкций. 

Израиль присоединится к международным санкциям против России

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Роман Брыль
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