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15.07.2019, 13:49

Украинцам заплатят за жилье, разрушенное войной на Донбассе

Украинцам заплатят за жилье, разрушенное войной на Донбассе

Правительство установило механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ частное жилье

Владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, на востоке Украины смогут получить от государства денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Решение принято на заседании Кабинет министров Украины 10 июля.

"Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный его размер составит 300 000 грн", - говорится в сообщении МинВОТ.

В министерстве отмечают, что в соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) обследуют разрушенное жилье и выдадут акты пострадавшим. К примеру, по информации Луганской областной военно-гражданской администрации на 1 июня этого года, в Луганской области насчитывается 393 разрушенных частных дома.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать заявления и документы в специально созданные комиссии при областных госадминистрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений разработает МинВОТ.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.

В основу разработанного механизма положены принципы предоставления денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, предусмотренных Кодексом гражданской защиты Украины, с учетом того, что с 26 января 2015 года в Донецкой и Луганской областях установлен режим чрезвычайной ситуации государственного уровня военного характера.

В апреле замглавы МинВОТ Георгий Тука сказал, что ведомство планирует помочь семьям погибших в оккупированном Донбассе шахтеров.

 В конце 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому плененные Россией украинцы получат ежемесячную финпомощь.

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Теги: МинВОТ, разрушенный дом, компенсация
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