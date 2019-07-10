Жить стало лучше. Украинцы оценили состояние экономики

За год экономическое состояние Украины улучшилось, а одной из главных проблем страны украинцы называют инфляцию. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Экономическое состояние страны "несколько улучшилось", считают 10% опрошенных. Это на 2% больше, чем в июне прошлого года. Кроме того уменьшилось - с 37% до 18% - количество опрошенных, для кого состояние экономики Украины "намного ухудшилось".

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Также украинцы отметили улучшение экономического состояния в семьях. По сравнению с июнем 2018 года "несколько улучшилась" ситуация у 11% опрошенных, по сравнению с 9% в июне прошлого года. О том, что "намного ухудшилось" экономическое состояние семьи заявили 15% опрошенных, в июне 2018 года таких было 32%.

В топ-3 самых важных проблем для страны украинцы определили коррупцию, войну на Донбассе и рост цен.

Кроме того, инфляцию опрошенные назвали главной проблемой для семьи.

Напомним, по итогам 2018 года инфляция в Украине замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет индекс потребительских цен в Украине вернулся к однозначному уровню - меньше 10%.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 13 по 23 июня 2019 года. Всего было опрошено 2400 жителей в возрасте 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Допустимая погрешность не превышает 2%. Коэффициент охвата респондентов – 61,8%.