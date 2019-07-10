Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.07.2019, 17:51

Жить стало лучше. Украинцы оценили состояние экономики

Жить стало лучше. Украинцы оценили состояние экономики

Рост цен украинцы называют главной проблемой страны. Она самая низкая за пять лет

За год экономическое состояние Украины улучшилось, а одной из главных проблем страны украинцы называют инфляцию. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Экономическое состояние страны "несколько улучшилось", считают 10% опрошенных. Это на 2% больше, чем в июне прошлого года. Кроме того уменьшилось - с 37% до 18% - количество опрошенных, для кого состояние экономики Украины "намного ухудшилось".

Нажмите на картинку для увеличения

Также украинцы отметили улучшение экономического состояния в семьях. По сравнению с июнем 2018 года "несколько улучшилась" ситуация у 11% опрошенных, по сравнению с 9% в июне прошлого года. О том, что "намного ухудшилось" экономическое состояние семьи заявили 15% опрошенных, в июне 2018 года таких было 32%.

В топ-3 самых важных проблем для страны украинцы определили коррупцию, войну на Донбассе и рост цен.

Кроме того, инфляцию опрошенные назвали главной проблемой для семьи.

Напомним, по итогам 2018 года инфляция в Украине замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет индекс потребительских цен в Украине вернулся к однозначному уровню - меньше 10%.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 13 по 23 июня 2019 года. Всего было опрошено 2400 жителей в возрасте 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Допустимая погрешность не превышает 2%. Коэффициент охвата респондентов – 61,8%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: инфляция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 