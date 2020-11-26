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J.P. Morgan ухудшил прогноз экономического спада в Украине из-за коронавируса

26.11.2020, 10:35
J.P. Morgan ухудшил прогноз экономического спада в Украине из-за коронавируса - Фото
Фото: ЕРА

Аналитики J.P. Morgan ухудшили прогноз экономического спада в Украине до 4,7% в 2020 году при инфляции до конца года на уровне 4% в связи с ростом числа заболеваний covid-19. Об этом говорится в обзоре J.P. Morgan, пишет Интерфакс-Украина.

В следующем году рост экономики составит 6% при инфляции в конце года на уровне 5,2%.

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В середине сентября J.P. Morgan оценивал падение экономики Украины в этом году в 4% с восстановлением на 6% и профицитом текущего счета в этом и следующем году на уровне соответственно 5,7% ВВП и 1,5% ВВП.

Аналитики рекомендуют покупать ВВП-варранты Украины. В то же время J.P. Morgan отметил, что закрыл длинную позицию по украинским ОВГЗ поскольку, по его мнению, политические риски сохраняются.

В частности, J.P. Morgan вышел из ОВГЗ с погашением в ноябре 2023 и купоном 11,67%, продав их с доходностью 11,6% при курсе 26,36 грн/$, тогда как эти бумаги были куплены 14 февраля по 10% при курсе 24,45 грн/$.

Аналитики прогнозируют, что сотрудничество Украины с МВФ возобновится в первом квартале 2021 с последующей выплатой в размере $ 700 млн во втором квартале по достижению конкретного прогресса по бюджету на 2021 и урегулированию ситуации вокруг решения Конституционного Суда об отмене электронного декларирования.

Всего в J.P. Morgan ожидают $1,4 млрд поступлений в Украину в 2021 году в рамках программы с МВФ.

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Наталия Софиенко
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