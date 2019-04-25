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Рада приняла закон о государственном языке
25.04.2019, 11:20

Кабмин будет по-новому оценивать фискальные риски

Кабмин будет по-новому оценивать фискальные риски

Правительство пытается минимизировать влияние фискальных рисков на показатели госбюджета

Кабинет министров Украины принял постановление "Об утверждении Методики оценки фискальных рисков". Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства финансов.

"Правительство утвердило Методику оценки фискальных рисков. Такое решение Кабмина стало еще одним шагом к внедрению в Украине комплексной системы управления фискальными рисками", - говорится в сообщении.

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Постановление "Об утверждении Методики оценки фискальных рисков" предусматривает, что общую оценку фискальных рисков будет осуществлять Минфин с участием других органов и учреждений.

В Минфине также отмечают, что введение такого подхода является рациональным и эффективным, так как поможет минимизировать влияние фискальных рисков на показатели государственного бюджета и повысить уровень его прогнозируемости.

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Теги: кабмин, фискальные риски, Методика оценки фискальных рисков
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