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27.12.2018, 14:28

Кабмин добавил в перечень офшорных зон 5 стран

Кабмин добавил в перечень офшорных зон 5 стран

В список попали государства из Южной Америки, Африки и тихоокеанского региона

Кабинет Министров отнес Тринидад и Тобаго, Намибию, Гуам, Палау и Американское Самоа в перечень оффшорных зон. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отмечают в правительстве, Украина периодически обновляет украинский перечень оффшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР.

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Форум сформировал "Черный список" государств, которые не настроены на сотрудничество по вопросам налогообложения, и не имплементируют стандарты ОЭСР, в который и вошли эти страны.

В Кабмине считают, что решение позволит более эффективно предотвратить и противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

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Напомним, в 2017 году правительство Украины расширило список государств, операции с контрагентами которых подпадают под контроль в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании. В список добавлены Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия. Общее количество стран в этом списке увеличилось с 65 до 85.

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Теги: офшоры, страны
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