Кабмин готовится к завершению карантина в Украине: будут изменения в Налоговый кодекс
13.06.2023, 16:52
Фото: пресс-служба Кабмина
Кабинет министров предлагает Верховной Раде отменить налоговые новации, введенные на время карантина COVID-19. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
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Необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс аргументируется "завершением карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
Карантин через COVID-19 в Украине был введен в марте 2020 года, срок его действия истекает 30 июня.
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