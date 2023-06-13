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Кабмин готовится к завершению карантина в Украине: будут изменения в Налоговый кодекс

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 16:52
Кабмин готовится к завершению карантина в Украине: будут изменения в Налоговый кодекс - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров предлагает Верховной Раде отменить налоговые новации, введенные на время карантина COVID-19. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс аргументируется "завершением карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Карантин через COVID-19 в Украине был введен в марте 2020 года, срок его действия истекает 30 июня.

Законопроект предусматривает ликвидацию реестра приобретателей одноразовой компенсации субъектам хозяйствования и аннулирования временной отгрузки этилового спирта для производства дезинфицирующих средств.

Андрей Водяный
кабминналогикарантинкоронавирус
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