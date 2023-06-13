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Кабмін готується до завершення карантину в Україні: будуть зміни в Податковий кодекс

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 16:52
Кабмін готується до завершення карантину в Україні: будуть зміни в Податковий кодекс - Фото
Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді скасувати податкові новації, запроваджені на час карантину COVID-19. Про це повідомив у Telegram представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

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Необхідність внесення змін до Податкового кодексу аргументується "завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Карантин через COVID-19 в Україні ввели у березні 2020 року, термін його дії завершується 30 червня.

Законопроєкт передбачає ліквідацію реєстру набувачів одноразової компенсації субʼєктам господарювання та анулювання тимчасового відвантаження етилового спирту для виробництва дезінфекційних засобів.

Андрій Водяний
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