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28.12.2018, 17:50

Кабмин хочет платить большие пенсии за высокие суммы ЕСВ

Кабмин хочет платить большие пенсии за высокие суммы ЕСВ

Правительство может отменить лимиты размера пенсий для плательщиков высоких сумм по единому социальному взносу

Кабинет министров рассматривает возможность отмены лимитов размера пенсий для плательщиков высоких сумм по единому социальному взносу (ЕСВ). Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Интерфакс-Украина.

"Возможно для тех, кто будет уплачивать высокие взносы по ЕСВ, снять ограничения по выплатам пенсий. Если ты больше платил - ты получаешь больше пенсии. И это очень хорошо воспринималось в бизнес-среде", - отметил он.

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По словам Гройсмана, правительство готово на компромиссы относительно разработанного Минсоцполитики законопроекта, который предлагает отменить верхнюю границу начисления ЕСВ и ввести регрессивную шкалу его начисления.

Существующий верхний лимит приводит к схемам уклонения, отмечает премьер.

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Напомним, что с 1 марта 2019 года Минсоцполитики начнет перерасчет пенсий.

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Теги: кабмин, пенсии, ЕСВ, налоги, бизнес
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