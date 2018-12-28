Кабмин хочет платить большие пенсии за высокие суммы ЕСВ

Кабинет министров рассматривает возможность отмены лимитов размера пенсий для плательщиков высоких сумм по единому социальному взносу (ЕСВ). Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Интерфакс-Украина.

"Возможно для тех, кто будет уплачивать высокие взносы по ЕСВ, снять ограничения по выплатам пенсий. Если ты больше платил - ты получаешь больше пенсии. И это очень хорошо воспринималось в бизнес-среде", - отметил он.

Реклама

По словам Гройсмана, правительство готово на компромиссы относительно разработанного Минсоцполитики законопроекта, который предлагает отменить верхнюю границу начисления ЕСВ и ввести регрессивную шкалу его начисления.

Существующий верхний лимит приводит к схемам уклонения, отмечает премьер.

Реклама

Напомним, что с 1 марта 2019 года Минсоцполитики начнет перерасчет пенсий.