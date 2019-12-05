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Кабмин избрал главу Фонда соцстрахования

Кабмин избрал главу Фонда соцстрахования
05.12.2019, 14:26

Главой правления Фонда социального страхования стал замминистра соцполитики

Кабинет министров избрал главу Фонда социального страхования (ФСС). Им стал заместитель министра социальной политики Олег Коваль. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Коваль подчеркнул, что на посту главы ФСС его первоочередной задачей является обеспечение стабильной работы Фонда, защита интересов застрахованных граждан и баланс интересов всех сторон, представленных в правлении Фонда.

По словам замминистра, на повестке дня заседания правления Фонда были включены следующие вопросы: ротация главы правления Фонда и избрание его замов (согласно закону, это происходит каждые два года), формирование состава постоянных комиссий Фонда, обращение Счетной палаты о проведении аудита деятельности ФСС с 1 августа 2017 по 1 января 2020 года, вопрос о внесении изменений в бюджет Фонда на 2019 год.

  • Ранее появилась информация о приостановлении выплат Фондом социального страхования выплат больничных в связи с беременностью и родами и т.д. В Министерстве социальной политики в свою очередь заявили, что распространенная информация не соответствует действительности, а выплаты Фондом будут продолжатся. По словам замминистра социальной политики Олега Коваля, заявление о приостановлении выплат распространил возобновленный руководитель ФСС Евгений Баженков.

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ФСС Фонд соцстрахования Олег Коваль
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