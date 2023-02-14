Кабмин максимально упростил импорт товаров военного назначения, включая беспилотники
Кабинет министров принял постановление, которое максимально ускорит и упростит ввоз на территорию Украины товаров военного назначения, в частности БПЛА и комплектующих. Об этом сообщается на правительственном портале.
Принятое постановление упрощает таможенное оформление товаров военного назначения и двойного использования. Теперь импортеры смогут ввезти такие товары без получения разрешения Госэкспортконтроля.
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Как отмечают в Минэкономики, новое постановление расширяет список товаров военного назначения, которые могут завозить компании и граждане, такими позициями:
- БПЛА, их комплектующие, средства управления
- роботы, контроллеры роботов, специально предназначенные для военного использования
- аппаратура управления огнем
- камеры, приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы для оружия
- средства связи, Data Link, глушители, съемные обоймы
- парашюты и парапланы, средства разминирования
- оборудование радиопротиводействия или оборудование для борьбы с радиопротиводействием (в том числе антидроновые ружья)
- полевые генераторы, специально предназначенные или модифицированные для военного использования
- программное обеспечение военного назначения
- специализированное оборудование для военной подготовки или имитации военных сценариев
- технологии разработки, производства, ремонта изделий военного назначения.
При этом разрешение Госэкспортконтроля остается необходимым для ввоза военных товаров летального действия, таких как пушки, бомбы, танки, самолеты, надводные и подводные военные корабли, лазерные системы и др.
В начале января Кабмин уже разрешил на период войны ввоз в Украину дронов гражданского и двойного назначения без гарантийных писем.
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