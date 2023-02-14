Кабмин максимально упростил импорт товаров военного назначения, включая беспилотники

Кабинет министров принял постановление, которое максимально ускорит и упростит ввоз на территорию Украины товаров военного назначения, в частности БПЛА и комплектующих. Об этом сообщается на правительственном портале.

Принятое постановление упрощает таможенное оформление товаров военного назначения и двойного использования. Теперь импортеры смогут ввезти такие товары без получения разрешения Госэкспортконтроля.

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Как отмечают в Минэкономики, новое постановление расширяет список товаров военного назначения, которые могут завозить компании и граждане, такими позициями:

- БПЛА, их комплектующие, средства управления

- роботы, контроллеры роботов, специально предназначенные для военного использования

- аппаратура управления огнем

- камеры, приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы для оружия

- средства связи, Data Link, глушители, съемные обоймы

- парашюты и парапланы, средства разминирования

- оборудование радиопротиводействия или оборудование для борьбы с радиопротиводействием (в том числе антидроновые ружья)

- полевые генераторы, специально предназначенные или модифицированные для военного использования

- программное обеспечение военного назначения

- специализированное оборудование для военной подготовки или имитации военных сценариев

- технологии разработки, производства, ремонта изделий военного назначения.

При этом разрешение Госэкспортконтроля остается необходимым для ввоза военных товаров летального действия, таких как пушки, бомбы, танки, самолеты, надводные и подводные военные корабли, лазерные системы и др.

В начале января Кабмин уже разрешил на период войны ввоз в Украину дронов гражданского и двойного назначения без гарантийных писем.

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Роман Бриль

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