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Кабмин направил 1,4 млрд грн на больничные и декретные выплаты

Кабмин направил 1,4 млрд грн на больничные и декретные выплаты
27.11.2019, 16:24

Правительство приняло решение по выплатам больничных по беременности и родам

Кабинет министров направил дополнительные 1,4 млрд грн на выплату в 2019 году больничных по беременности и родам. Соответствующее решение правительство приняло сегодня, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что кроме больничных по беременности и родам, выделенные средства предназначены для больничных по временной потере трудоспособности и на погребение. "Соответствующее решение правительства предусматривает увеличение на соответствующую сумму бюджета Фонда социального страхования", - уточнили в Кабмине.

Ранее появилась информация о приостановлении Фондом соцстрахования выплат на больничные по случаю беременности и родов. В свою очередь, в Минсоцполитики слухи опровергли и заявили, что в ФСС будет продолжать выплату средств застрахованным лицам.

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ФСС больничный
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