Кабмин направил 1,4 млрд грн на больничные и декретные выплаты

Кабинет министров направил дополнительные 1,4 млрд грн на выплату в 2019 году больничных по беременности и родам. Соответствующее решение правительство приняло сегодня, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что кроме больничных по беременности и родам, выделенные средства предназначены для больничных по временной потере трудоспособности и на погребение. "Соответствующее решение правительства предусматривает увеличение на соответствующую сумму бюджета Фонда социального страхования", - уточнили в Кабмине.

Ранее появилась информация о приостановлении Фондом соцстрахования выплат на больничные по случаю беременности и родов. В свою очередь, в Минсоцполитики слухи опровергли и заявили, что в ФСС будет продолжать выплату средств застрахованным лицам.