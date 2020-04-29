Кабмин назначил главу Госаудитслужбы

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности руководителя Государственной аудиторской службы Геннадия Плиса. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр отметил, что контракт с Плисом подписан на время карантина. Марченко также добавил, что новый руководитель в ближайшее время сформирует команду и обеспечит выполнение поставленных задач в сфере финансового конроля.

По словам министра, после завершения карантина будет проведен конкурс на должность главы Госаудитслужбы, налоговой и таможни.

Геннадий Плис с 14 февраля 2018 года занимает должность заместителя Государственного секретаря Кабинета министров. До этого с декабря 2017 года он исполнял обязанности заместителя госсекретаря. Был также директором Департамента по вопросам региональной политики. С января 2016 по декабрь 2017 года занимал должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

24 апреля Кабмин уволил Игоря Буграка с должности главы Госаудитслужбы, который был назначен по итогам конкурса в январе и проработал только три месяца

В октябре 2019 года Кабмин вернул Госаудитслужбу под руководство Министерства финансов и пообещал реформирование службы. В октябре 2015 года началась, а в июне 2016 года завершилась реорганизация Государственной финансовой инспекции в Госаудитслужбу. Задачей службы является предотвращение нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств и имущества, инспектирование значительных финансовых нарушений и проведение ревизий. Работа Госаудитслужбы координировалась Кабмином.

В декабре 2019 года Кабинет министров реорганизовал Государственную аудиторскую службу и создал вместо нее Офис финансового контроля.