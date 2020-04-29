Кабмин назначил главу Госаудитслужбы

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности руководителя Государственной аудиторской службы Геннадия Плиса. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
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Министр отметил, что контракт с Плисом подписан на время карантина. Марченко также добавил, что новый руководитель в ближайшее время сформирует команду и обеспечит выполнение поставленных задач в сфере финансового конроля.
По словам министра, после завершения карантина будет проведен конкурс на должность главы Госаудитслужбы, налоговой и таможни.
Геннадий Плис с 14 февраля 2018 года занимает должность заместителя Государственного секретаря Кабинета министров. До этого с декабря 2017 года он исполнял обязанности заместителя госсекретаря. Был также директором Департамента по вопросам региональной политики. С января 2016 по декабрь 2017 года занимал должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.
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