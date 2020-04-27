Кабмин уволил главу Госаудитслужбы

Кабинет министров уволил с должности главу Государственной аудиторской службы Игоря Буграка. Распоряжение №446-р опубликовано на сайте Кабмина.

"Уволить Буграка Игоря Михайловича с должности Главы Офиса финансового контроля в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

24 апреля согласно этой же статье Кабмин уволил руководителей Налоговой и Таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова.

24 января Кабмин назначил Буграка на должность главы Госаудтслужбы по результатам конкурса.

В октябре 2019 года Кабмин вернул Госаудитслужбу под руководство Министерства финансов и пообещал реформирование службы. В октябре 2015 года началась, а в июне 2016 года завершилась реорганизация Государственной финансовой инспекции в Госаудитслужбу. Задачей службы является предотвращение нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств и имущества, инспектирование значительных финансовых нарушений и проведение ревизий. Работа Госаудитслужбы координировалась Кабмином.

В декабре 2019 года Кабинет министров реорганизовал Государственную аудиторскую службу и создал вместо нее Офис финансового контроля.