Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин уволил главу Госаудитслужбы

Кабмин уволил главу Госаудитслужбы
27.04.2020, 09:18

Буграк был назначен на должность по итогам конкурса, но проработал только три месяца

Кабинет министров уволил с должности главу Государственной аудиторской службы Игоря Буграка. Распоряжение №446-р опубликовано на сайте Кабмина.

"Уволить Буграка Игоря Михайловича с должности Главы Офиса финансового контроля в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

  • В октябре 2019 года Кабмин вернул Госаудитслужбу под руководство Министерства финансов и пообещал реформирование службы. В октябре 2015 года началась, а в июне 2016 года завершилась реорганизация Государственной финансовой инспекции в Госаудитслужбу. Задачей службы является предотвращение нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств и имущества, инспектирование значительных финансовых нарушений и проведение ревизий. Работа Госаудитслужбы координировалась Кабмином.
  • В декабре 2019 года Кабинет министров реорганизовал Государственную аудиторскую службу и создал вместо нее Офис финансового контроля. 
Анна Андреева
Напишите нам
кабмин Госаудитслужба Игорь Буграк
Комментарии
Последние новости
 