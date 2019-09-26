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Кабмин назначил госсекретаря Минфина

Кабмин назначил госсекретаря Минфина
26.09.2019, 08:24

Константин Ващенко стал госсекретарем Министерства финансов

Кабинет министров назначил на должность государственного секретаря Министерства финансов Константина Ващенко. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 сентября, сообщила пресс-служба Минфина. 

Согласно Закону о ЦОИВ (ст.10) государственный секретарь назначается на пять лет. 

В связи с переходом Ващенко на новую работу Кабмин уволил его с ранее занимаемой должности председателя Национального агентства по вопросам государственной службы. 

Карьера

Константин Ващенко 2007-2009 гг. возглавлял Госкомитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. В 2009-2010 гг. - советник премьер-министра Юлии Тимошенко, заведующий кафедрой политологии и государственного управления Национального педагогического университета им.Драгоманова. 

С 19 мая 2010 по 6 апреля 2011 года - заместитель министра труда и социальной политики Василия Надраги, а затем вице-премьер-министра - министра соцполитики Сергея Тигипко. Уволен в связи с реорганизацией ведомства. 

С 30 июня 2011 г. - первый вице-президент Национальной академии государственного управления при президенте Украины. 

10 июля 2014 г. - руководитель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы. 

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Константин Ващенко
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