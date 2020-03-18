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Кабмин назначил заместителя министру финансов

Кабмин назначил заместителя министру финансов
18.03.2020, 17:16

Новый зам будет координировать финансирование обороны, правоохранительных органов и госбезопасности, промышленности и ТЭК

18 марта по представлению министра финансов Игоря Уманского Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов Олега Мельника. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"На должности заместителя иинистра финансов Мельник будет координировать направления финансирования обороны, правоохранительных органов и государственной безопасности, производственной сферы, промышленности, топливно-энергетического комплекса и имущественных отношений", - говорится в сообщении.

Мельник окончил Киевский государственный экономический университет, специальность "Экономическое и социальное планирование". У него более 18 лет стажа на госслужбе. Начал работать в июле 1991 года помощником министра Министерства УССР по делам разгосударствления собственности и демонополизации производства. В 1993-2006 годах работал в Министерстве экономики: от ведущего специалиста до начальника патронатной службы.

В 2006-2008 годах был заместителем председателя правления Украинского издательско-полиграфического объединения. В 2008-2010 годах работал первым заместителем директора Фонда социальной защиты инвалидов.

В 2011-2015 годах занимался предпринимательской деятельностью.

В 2015 году впервые начал работу в Министерстве финансов. В 2015-2016 годах был директором Департамента финансов производственной сферы и имущественных отношений.

В 2016-2017 годах - директор Финансово-экономического департамента Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Андреева Анна
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Минфин Олег Мельник заместитель министра финансов
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