Кабмин назначил замминистра финансов по налоговой и таможне

25 марта Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов Светлану Воробей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что Воробей будет заниматься налоговой и таможенной политикой.
Светлана Воробей окончила Киевский национальный торгово-экономический институт и Классический частный университет, имеет степень магистра права. У нее 42 года стажа, из которых 19 - на государственной службе. В 1980-х работала товарным инспектором. В 1990-х - заместителем директоров на коммерческих предприятиях. В 1999-2010 годах прошла от государственного налогового инспектора до директора Департамента мониторинга администрирования платежей Минфина.
В 2014-2015 годах возглавляла Управление организации обмена и анализа информации Минфина. С 2017 года - заместитель руководителя секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.