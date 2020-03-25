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Кабмин назначил замминистра финансов по налоговой и таможне

Кабмин назначил замминистра финансов по налоговой и таможне
25.03.2020, 17:24

По представлению министра финансов Игоря Уманского Кабмин назначил Светлану Воробей

25 марта Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов Светлану Воробей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что Воробей будет заниматься налоговой и таможенной политикой.

Светлана Воробей окончила Киевский национальный торгово-экономический институт и Классический частный университет, имеет степень магистра права. У нее 42 года стажа, из которых 19 - на государственной службе. В 1980-х работала товарным инспектором. В 1990-х - заместителем директоров на коммерческих предприятиях. В 1999-2010 годах прошла от государственного налогового инспектора до директора Департамента мониторинга администрирования платежей Минфина.

В 2014-2015 годах возглавляла Управление организации обмена и анализа информации Минфина. С 2017 года - заместитель руководителя секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

  • 4 февраля Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и переформатировала Кабмин. В состав правительства Дениса Шмыгаля вошли 15 министров, в том числе новый министр финансов Игорь Уманский.
  • 18 марта Кабмин назначил на должность заместителя министра финансов Олега Мельника. Он координирует финансирование обороны, правоохранительных органов и госбезопасности, промышленности и ТЭК.
Андреева Анна
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министерство финансов Минфин Светлана Воробей
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