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25.10.2018, 12:51

Кабмин обещает позаботиться о тех, кто не успел оформить субсидию

Кабмин обещает позаботиться о тех, кто не успел оформить субсидию

Кабмин компенсирует расходы на коммуналку всем, кто не успел оформить субсидию до начала отопительного сезона

Правительство компенсирует все расходы на коммунальные услуги, тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона.

Как сообщает портал Тeplo.gov.ua., это гарантировано постановлением Кабмина №848.

Отмечается, что средства компенсируют, даже если документы будут поданы в ноябре или декабре.

"В случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру, в декабре, безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона. Для получения субсидии необходимо заполнить только заявление и декларацию о доходах", - уточнили на правительственном портале.

Эти документы можно самостоятельно подать в местные управления труда и социальной политики, направить заказным письмом в органы социальной защиты населения по месту жительства или отправить через интернет (заполнить заявление и декларацию можно на сайте subsidii.mlsp.gov.ua. На сайте также можно узнать размер своей субсидии).

"В течение нескольких недель с момента получения документов социальное учреждение письменно сообщит о решении по поводу оказания помощи и ее размера", - указывается в сообщении.

"Если Вам безосновательно отказывают, обращайтесь на правительственную горячую линию 15-45. Обращение будет зафиксировано и отправлено соответствующим структурам для оперативного реагирования", - заключили на портале.

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Теги: кабмин, субсидии, постановление, отопительный сезон
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