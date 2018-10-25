Кабмин обещает позаботиться о тех, кто не успел оформить субсидию

Кабмин компенсирует расходы на коммуналку всем, кто не успел оформить субсидию до начала отопительного сезона

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Правительство компенсирует все расходы на коммунальные услуги, тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона.

Как сообщает портал Тeplo.gov.ua., это гарантировано постановлением Кабмина №848.

Отмечается, что средства компенсируют, даже если документы будут поданы в ноябре или декабре.

"В случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру, в декабре, безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона. Для получения субсидии необходимо заполнить только заявление и декларацию о доходах", - уточнили на правительственном портале.

Эти документы можно самостоятельно подать в местные управления труда и социальной политики, направить заказным письмом в органы социальной защиты населения по месту жительства или отправить через интернет (заполнить заявление и декларацию можно на сайте subsidii.mlsp.gov.ua. На сайте также можно узнать размер своей субсидии).

"В течение нескольких недель с момента получения документов социальное учреждение письменно сообщит о решении по поводу оказания помощи и ее размера", - указывается в сообщении.

"Если Вам безосновательно отказывают, обращайтесь на правительственную горячую линию 15-45. Обращение будет зафиксировано и отправлено соответствующим структурам для оперативного реагирования", - заключили на портале.