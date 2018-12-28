Кабмин обновил список офшоров

Кабинет министров Украины отнес Тринидад и Тобаго, Намибию, Гуам, Палау и Американское Самоа в перечень офшорных зон. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Украина периодически обновляет украинский перечень офшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР, указывает министерство.

Реклама

Реклама

МЭРТ считает, что решение позволит более эффективно предотвратить и противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.