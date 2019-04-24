Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 12:50

Кабмин обязал госкомпании отдавать 90% прибыли в бюджет

Кабмин обязал госкомпании отдавать 90% прибыли в бюджет

Правительство повысило для госпредприятий норму отчислений дивидендов в бюджет с 75% до 90% чистой прибыли

Кабинет министров Украины повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%, а также отменил сниженные нормативы для отдельных предприятий. Решение принято сегодня на заседании правительства, передает агентство Интерфакс-Украина.

Во время заседания глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой указал на то, что такое решение может лишить предприятия возможности проводить модернизацию.

Реклама

"Это доходы, предусмотренные бюджетом на 2019 год... Но мы определили механизм, который позволит через бизнес-планирование компаний... сокращать процент отчислений (компаний. - Ред.) на реализацию их инвестиционных программ", - прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее льготы по отчислению в бюджет части чистой прибыли имели Администрация морских портов Украины, Международный аэропорт Борисполь, Национальный центр Александра Довженка, Мистецький арсенал и ряд других госпредприятий.

Согласно экспертному заключению к соответствующему проекту постановления, которым располагает агентство, в 2019 году Министерство финансов оценивает сумму отчислений чистой прибыли в госбюджет в размере 15,4 млрд грн.

Как сообщалось, правительство Украины в 2018 году обязало предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития начислило Нафтогазу пеню в 2,448 млрд грн за "несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года". На что в Нафтогазе ответили, что компания уплатила дивиденды, согласно графику.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дивиденды, бюджет, госкомпания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 