Кабмин обязал госкомпании отдавать 90% прибыли в бюджет

Кабинет министров Украины повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%, а также отменил сниженные нормативы для отдельных предприятий. Решение принято сегодня на заседании правительства, передает агентство Интерфакс-Украина.

Во время заседания глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой указал на то, что такое решение может лишить предприятия возможности проводить модернизацию.

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"Это доходы, предусмотренные бюджетом на 2019 год... Но мы определили механизм, который позволит через бизнес-планирование компаний... сокращать процент отчислений (компаний. - Ред.) на реализацию их инвестиционных программ", - прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее льготы по отчислению в бюджет части чистой прибыли имели Администрация морских портов Украины, Международный аэропорт Борисполь, Национальный центр Александра Довженка, Мистецький арсенал и ряд других госпредприятий.

Согласно экспертному заключению к соответствующему проекту постановления, которым располагает агентство, в 2019 году Министерство финансов оценивает сумму отчислений чистой прибыли в госбюджет в размере 15,4 млрд грн.

Как сообщалось, правительство Украины в 2018 году обязало предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития начислило Нафтогазу пеню в 2,448 млрд грн за "несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года". На что в Нафтогазе ответили, что компания уплатила дивиденды, согласно графику.