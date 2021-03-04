Кабмин обязал компании открыть финансовую отчетность для свободного доступа

Кабинет министров принял постановление №835 о перечне обязательных к публикации наборов данных, которое, в том числе, включает требование к компаниям открыть свободный доступ к своей финансовой отчетности. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Публикация финансовой отчетности компаний в форме открытых данных является требованием Плана выполнения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, говорится в сообщении.

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На сегодняшний день в открытом доступе находится информация о руководителях компаний, бенефициарных собственниках, видах деятельности.

Финансовую отчетность можно получить только направив запрос непосредственно в компанию. Также существующая нормативная база позволяет Минюсту, Госналоговой службе и Госстату публиковать финотчетность компаний, но на практике этого не происходит.

Согласно правительственному постановлению, компании должны будут публиковать свою финотчетность на государственном портале data.gov.ua и она станет доступна на любых сервисах, работающих с открытыми данными.

Также отчетность компании будет доступна на портале Дія.Відкриті дані, который Минцифра обещает запустить в ближайшее время.

Всего, на новом портале планируется публикация более 100 наборов данных. Среди них: данные строительной деятельности, данные земельного кадастра, задолженности по ЕСВ, данные о количественном составе вакцин от COVID-19, информация о количестве свободных койко-мест в больницах с запасами кислорода и т.д.

22 декабря 2020 года Минцифра запустила единую платформу с информацией о всех IT-компаниях Украины.

24 февраля Министерство цифровой трансформации презентовало инструмент, который поможет компаниям проверить, соблюдают ли они законодательство в сфере защиты персональных данных.

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Роман Брыль

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