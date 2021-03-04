UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин обязал компании открыть финансовую отчетность для свободного доступа

04.03.2021, 13:45
Кабмин обязал компании открыть финансовую отчетность для свободного доступа - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров принял постановление №835 о перечне обязательных к публикации наборов данных, которое, в том числе, включает требование к компаниям открыть свободный доступ к своей финансовой отчетности. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

Публикация финансовой отчетности компаний в форме открытых данных является требованием Плана выполнения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

На сегодняшний день в открытом доступе находится информация о руководителях компаний, бенефициарных собственниках, видах деятельности.

Финансовую отчетность можно получить только направив запрос непосредственно в компанию. Также существующая нормативная база позволяет Минюсту, Госналоговой службе и Госстату публиковать финотчетность компаний, но на практике этого не происходит.

Согласно правительственному постановлению, компании должны будут публиковать свою финотчетность на государственном портале data.gov.ua и она станет доступна на любых сервисах, работающих с открытыми данными.

Также отчетность компании будет доступна на портале Дія.Відкриті дані, который Минцифра обещает запустить в ближайшее время.

Всего, на новом портале планируется публикация более 100 наборов данных. Среди них: данные строительной деятельности, данные земельного кадастра, задолженности по ЕСВ, данные о количественном составе вакцин от COVID-19, информация о количестве свободных койко-мест в больницах с запасами кислорода и т.д.

Не успеваете за изменениями законодательства? LIGA360 будет информировать вас автоматически. Настройте Smart-сигналы, чтобы отслеживать все налоговые и бюджетные изменения. Закажите тестовый доступ

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
открытые данные финансовая отчетность Минцифра
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 