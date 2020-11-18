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Официально. Павел Рябикин возглавил Государственную таможенную службу

18.11.2020, 16:05
Официально. Павел Рябикин возглавил Государственную таможенную службу - Фото
Павел Рябикин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабинет министров на заседании 18 ноября официально утвердил Павла Рябикина на должности главы Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы. 

Кабмин признал Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы 28 октября. С этого времени проводилась специальная проверка, по успешным результатам которой правительство получило право утвердить нового руководителя, говорится в сообщении.

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Евгений Ентис, который исполнял обязанности главы Гостаможслужбы с 22 октября, возвращается на должность заместителя главы государственной таможни по вопросам цифрового развития и цифровой трансформации, добавляют в ведомстве.

Павел Рябикин до своего назначения главой Гостаможслужбы с марта 2017 года занимал должность генерального директора международного аэропорта Борисполь. В 2014-2015 годах был заместителем главы Киевской городской государственной администрации. В 2005-2006 годах работал заместителем главы министерства транспорта и связи.

Также Рябикин был послом Украины в Дании. Был народным депутатом трех созывов.

Павлу Рябикину 55 лет. Учился в КНУ им. Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права.

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Роман Брыль
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кабмин государственная таможенная служба

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