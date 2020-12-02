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Кабмин освободил от налогов вакцины от COVID-19

02.12.2020, 17:50
Кабмин освободил от налогов вакцины от COVID-19 - Фото
Вакцина-кандидат от CureVac (фото — пресс-служба компании)

Кабинет министров освободил вакцины от COVID-19 от ввозной пошлины и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Новый перечень лекарственных препаратов утвержден на заседании правительства 2 декабря.

Кабмин внес изменения в постановления №№224 и 225 от 20 марта 2020 года, расширив список девятью позициями, свидетельствует текст документа, опубликованный народным депутатом Алексеем Гончаренко в телеграм-канале.

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Перечень дополнен Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2).

От налогов также освобождаются лекарственные средства: Levofloxacin; Cefoperazone and beta -lactamase inhibitor; Cefotaxime; Cefotaxime, combinations; Cefepime; Immunoglobulin; Ceftriaxone, combinations; Cefditoren.

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Юрий Тарасовский
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