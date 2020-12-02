Кабмин освободил от налогов вакцины от COVID-19
Кабинет министров освободил вакцины от COVID-19 от ввозной пошлины и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Новый перечень лекарственных препаратов утвержден на заседании правительства 2 декабря.
Кабмин внес изменения в постановления №№224 и 225 от 20 марта 2020 года, расширив список девятью позициями, свидетельствует текст документа, опубликованный народным депутатом Алексеем Гончаренко в телеграм-канале.
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Перечень дополнен Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2).
От налогов также освобождаются лекарственные средства: Levofloxacin; Cefoperazone and beta -lactamase inhibitor; Cefotaxime; Cefotaxime, combinations; Cefepime; Immunoglobulin; Ceftriaxone, combinations; Cefditoren.
- По данным опроса Группы Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку от коронавирусной болезни COVID-19 даже бесплатно.
- Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила широкое использование вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech.
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