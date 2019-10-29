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Кабмин пересмотрит содержание "пакета малыша". Что изменится

Кабмин пересмотрит содержание "пакета малыша". Что изменится
29.10.2019, 10:27

Содержание "бэби-боксов" изменится, но цена останется прежней

Министерство социальной политики собирается пересмотреть содержание "пакета малыша" на 2020 год, сообщил замминистра Олег Коваль, передает пресс-служба ведомства.

"Что касается содержания "пакета малыша", он будет пересмотрен. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября - начале декабря мы их все сгруппируем. Цена "пакета" останется прежней - в пределах 5000 грн. Постановление правительства мы не меняем", - сказал он.

Также Коваль сообщил, что найдено решение проблемы с "бэби-боксами" для жителей Донецкой области - единственной области в Украине, которая с начала старта программы так и не получила ни одного "бэби-бокса".

Это решение заключается в монетизации "пакета малыша" - то есть вместо "бэби-бокса" мамы будут получать его денежный эквивалент.

Сейчас в наборе, который выдается при рождении ребенка, около 25 наименований. Полный список здесь>>>

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бэби-бокс пакет малыша
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